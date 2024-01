Russische DDoS-Attacken auf Schweizer Behörden-Websites

Wie vom Bundesamt für Cybersicherheit (Bacs) vorausgesehen , kam es rund um den Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos zu DDoS-Attacken auf Schweizer Behörden-Websites. Weil die Angriffe "erwartbar waren", habe das Bacs die Betreiber der kritischen Infrastrukturen vorgewarnt und aufgefordert, Massnahmen zu ergreifen. "Die Bundesverwaltung hat diese Sicherheitsvorkehrungen entsprechend umgesetzt", so das Bundesamt.