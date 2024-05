KI-Berater Alexander Thamm gründet Schweizer Niederlassung

Das deutsche Beratungsunternehmen Alexander Thamm hat in Gossau eine Schweizer Niederlassung gegründet. Sie wird von Daria Mülethaler und Manuel Kesseler geleitet.

Alexander Thamm wurde 2012 in München gegründet und hat sich unter anderem auf die Beratung von Unternehmen beim Einsatz von KI-Applikationen sowie bei Datenintegrationen spezialisiert. Spezielle Branchenerfahrung habe man in den Bereichen Finance & Insurance, Automotive & Manufacturing, Transport & Logistik sowie Public und Retail, so das Unternehmen. Auch in der Schweiz betreue man bereits einige Kunden.

Daria Mühlethaler hat in den letzten 12 Jahren in den Bereichen Data, Cloud, SaaS, APIs und Microservices für Swisscom und Crealogix gearbeitet. Bei Alexander Thamm Schweiz soll sie sich auf die Gestaltung des Angebots­port­folios und die Umsetzung der Serviceleistungen für Schweizer Kunden kümmern.

Manuel Kesseler bringt laut seinem neuen Arbeitgeber 15 Jahre Beratungserfahrung im Bereich Data und KI mit, die er bei Orange Business Services und Q-Perior Schweiz gesammelt hat. Bei Alexander Thamm Schweiz ist er für die Bereiche Vertrieb und Business Development sowie Finanzen und Controlling verantwortlich. Zusätzlich soll er als Kundenberater fungieren.