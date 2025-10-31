KI-Nutzung in der Schweiz nimmt stark zu

Ungleiche weltweite Verbreitung von KI
Ein Bericht von Microsoft beschreibt die weltweiten Unterschiede in der Adoption von KI und die Gründe dafür. Die Schweiz steht im Länderranking auf Platz 15.
Der Aufbau einer Automatisierungsplattform, eines Centers of Excellence für die Automatisierung und zusätzliche Dienstleistungen werden bis zu rund 64 Millionen Franken kosten.
In einem Brief an die Bundeskanzlei fordert Thomas Süssli eine Private-Cloud-Lösung für die Armee.
Eine gemeinsame Untersuchung von Correctiv Schweiz und der Stiftung "Zugang für alle" zeigt gravierende Defizite bezüglich digitaler Barrierefreiheit – trotz gesetzlicher Verpflichtung und technischer Standards.