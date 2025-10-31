KI-Nutzung in der Schweiz nimmt stark zu

31. Oktober 2025 um 15:03
image
Illustration: Mohamed Hassan / Pixabay

Auch das Vertrauen in KI-Systeme ist laut einer Umfrage gestiegen, bleibt aber auf sehr tiefem Niveau.

Laut der diesjährigen Datenvertrauensstudie des Online-Vergleichsdienstes Comparis hat sich die Nutzung von Künstlicher Intelligenz in der Schweiz innert zwei Jahren nahezu verdoppelt, von 27% der Befragten im Jahr 2024 auf 53% im Jahr 2025.
Dieser Aufstieg sei mehr als nur ein neuer Trend, schreibt Comparis, er verändere auch die Fundamente der Internetnutzung. Das gehe direkt zulasten der klassischen "Internet-Gatekeeper". Die Nutzung von Suchmaschinen, die über Jahrzehnte das Tor zum Web waren, sank laut den Comparis-Umfragen von 87,1% im Jahr 2020 auf 83,2% im Jahr 2025. Noch deutlicher ist der Rückgang bei E-Mail-Anbietern, deren Nutzung im selben Zeitraum von 85,1% auf 79,0% fiel. Parallel dazu verzeichnen auch klassische News-Seiten einen Nutzerschwund von 66,7% (2020) auf 54,7% (2025).
An dieser Stelle ein kleines Eigenlob: Die Nutzung von Inside IT ist in dieser Zeit gemäss unserer eigenen Statistik deutlich gestiegen.
Nicht nur die Nutzung, sondern auch das Vertrauen, dass KI-Systeme seriös mit Kundendaten umgehen, hat zugenommen; nämlich von 3,9 im Jahr 2023 auf 4,3 in diesem Jahr. Auf einer Skala von 1 (gar kein Vertrauen) bis 10 (sehr starkes Vertrauen) ist dies aber weiterhin eine sehr tiefe Note. Zum Vergleich: Das Vertrauen in Banken liegt im Schnitt bei 7,2, das Vertrauen in Behörden bei 7,0.
Die Befragung für die Studie war laut Comparis repräsentativ und wurde durch das Marktforschungsinstitut Innofact im September 2025 in allen Regionen der Schweiz durchgeführt. Insgesamt nahmen 1049 Personen daran teil.

