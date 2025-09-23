KIS-Vergabe des Unispitals Zürich führt zu Beschwerde

23. September 2025 um 14:28
Abo
image
Foto: Christoph Stulz USZ

Im Zürcher Kantonsrat sorgte der Auftrag an Epic erneut für eine Debatte. Der Konkurrent Cistec hat inzwischen Beschwerde eingelegt.

Für rund 95 Millionen Franken will das Universitätsspital Zürich (USZ) ein Klinikinformationssystem (KIS) des US-Anbieters Epic beschaffen. Das rief erneut den Kantonsrat auf den Plan. In einer dringlichen Interpellation wollten Parlamentarierinnen und Parlamentarier aus verschiedenen Fraktionen Antworten vom Regierungsrat zur Beschaffung.
Jetzt Inside IT abonnieren und weiterlesen!
Profitieren Sie von unlimitiertem Zugang zu allen Inhalten für nur 100 Franken pro Jahr.

Bereits ein Abo gelöst?

Möchten Sie ein anderes Abo? Klicken Sie hier

Loading

Kommentare

Mehr zum Thema

image

Österreichische Armee mustert Microsoft Office aus

Der Umstieg auf Libre Office ist seit 2022 im Gang, nun wurde MS Office als Standardsoftware entfernt.

publiziert am 23.9.2025
imageAbo

Das kontaminierte Rechenzentrum und die Folgen

Die Informatikdienste von Winterthur und Schaffhausen äussern sich zum RZ-Vorfall. Weisses Pulver auf den Geräten sorgte für einen Millionenschaden.

publiziert am 23.9.2025
imageAbo

BIT muss IT-Dienstleistungen teurer einkaufen

Für fast 65 Millionen Franken beschafft das Bundesamt für Informatik und Kommunikation externe IT-Dienstleistungen. Das sind fast fünf Millionen mehr als ursprünglich vorgesehen.

publiziert am 23.9.2025
imageAbo

OIZ beschafft Huawei-Storage

Der chinesische Hersteller soll die Speichersysteme des IT-Dienstleisters der Stadt Zürich modernisieren.

publiziert am 22.9.2025