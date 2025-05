Kommando Cyber veröffentlicht eigene Software

Das Kommando Cyber der Schweizer Armee hat sein erstes Open-Source-Projekt veröffentlicht. Die Anwendung ermöglicht die Suche in grossen Datenmengen. Das Programm mit dem Namen "Loom" kann dazu mit einer Vielzahl verschiedener Dateitypen umgehen und hilft den Benutzern, sich schnell einen Überblick über den Datensatz zu verschaffen, heisst es in einem Beitrag auf der Social-Media-Plattform Linkedin.

Zum ersten Mal werde eine leistungsfähige Such- und Analyseplattform dieser Art über Gitlab veröffentlicht , schreibt das Kommando. "Dieser offene Ansatz eröffnet neue Möglichkeiten für die gezielte Datenanalyse und setzt einen Standard für Open-Source-Technologie in sicherheitsrelevanten Bereichen", so die Armee.