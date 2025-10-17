Kritik an digitaler Gesundheitsplattform des Kantons Bern

17. Oktober 2025 um 15:11
image
Foto: Insel Gruppe

Der Kanton Bern möchte die Klinikinformationssysteme der Spitäler vereinheitlichen und bevorzugt ein US-System. Nun stellt ein schweizweiter Verband das Vorhaben infrage.

Der Regierungsrat des Kantons Bern hat im Juni einen Entwurf zur "Digitalen Gesundheitsplattform" in die Vernehmlassung geschickt. Mit diesem Projekt sollen die Klinikinformationssysteme (KIS) für die Spitäler im Kanton Bern vereinheitlicht werden. Bevorzugt wurde das System des US-Herstellers Epic, welches bereits bei der Insel Gruppe zum Einsatz kommt. Auch das Spital Emmental beteiligte sich an einem Pilotprojekt.
Verband nimmt Stellung
Nun äussert sich der Schweizerische Verband Digitale Gesundheit (SVDG) in einer Mitteilung dazu kritisch. Er warnt vor einem Lock-in-Effekt durch den Anbieter, der durch die Gesetzesvorlage Monopolstellung erlangen würde. Ein zusätzliches finanzielles Risiko seien die unbestimmten initialen Kosten bei der Migration auf das neue System. Bedenken teilt der Verband zum Datenschutz und Souveränität: Unter dem Cloud Act könnten Patientendaten dem Zugriff von US-Behörden ausgesetzt sein. Darüber hinaus schwäche dieses Projekt die Autonomie der Spitäler sowie nationale Programme wie das elektronische Patientendossier (EPD) und DigiSanté. Im Wesentlichen stehe das Projekt nicht in einem transparenten und fairen Rahmen.
Der SVDG fordert den Kanton auf, verbindliche, offene Standards für Datenformate und Schnittstellen festzulegen. So bleibe die Autonomie der Spitäler erhalten. SVDG-Präsident Jürg Lindenmann äussert sich folgendermassen: "Echte Innovation entsteht, wo man bei Standards kooperiert, aber bei Produkten konkurriert. Der 'Berner Weg' bietet die Chance, nicht nur einen unkalkulierbaren Fehler zu vermeiden, sondern den Kanton Bern als Vorreiter für eine moderne, bürgernahe und souveräne digitale Gesundheitsversorgung zu positionieren."

Loading

Kommentare

Mehr zum Thema

image

Graubünden fördert rätoromanisches Sprachmodell

Der Kanton beteiligt sich finanziell am Aufbau eines KI-Modells für Rätoromanisch. Ein Chatbot soll den Spracherwerb fördern.

publiziert am 17.10.2025
image

Strafanzeige wegen Blockchain-Plattform der Fifa

Der spielerische Vertrieb von Tickets für die Fussball-Weltmeisterschaft 2026 auf einer Online-Plattform der Fifa hat die Aufmerksamkeit der interkantonalen Geldspielaufsicht erregt.

publiziert am 17.10.2025
imageAbo

Bern zahlt 27 Millionen Franken für Microsoft

Der Kanton verlängert seine Verträge mit dem US-Konzern freihändig um drei Jahre. Es gibt funktionell und wirtschaftlich keine angemessene Alternative, lautet die Begründung.

publiziert am 16.10.2025
image

Bundesrat will digitale Fahrzeugzulassung

Heute genügt bei 80% der Zulassungen eine Übereinstimmungsbescheinigung der EU. Sie wird es künftig nur noch digital geben, was der Bundesrat im nationalen Recht festhält.

publiziert am 15.10.2025