Lenovo verkauft Medion-Beteiligung wieder

Softbank investiert Milliarden in Intel
Der japanische Technologiekonzern will zusammen mit dem US-Chiphersteller die Fertigung in den USA verstärken. Dafür übernimmt Softbank Intel-Stammaktien für 2 Milliarden US-Dollar.
