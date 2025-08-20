Lenovo verkauft Medion-Beteiligung wieder

Die Elektronikmarke Medion bekommt schon wieder neue Besitzer. Erst Anfang Jahr hatte der chinesische Lenovo-Konzern die Firma komplett übernommen. Nun plant der Eigentümer eine Aufspaltung der Gesellschaft, berichtet das Magazin ' Wirtschaftswoche ' (Paywall).

Demnach soll das PC-Geschäft mit den Markennamen Erazer und Medion bei Lenovo verbleiben. Sowohl die Fertigung der Rechner als auch ihr Vertrieb, unter anderem über den Lebensmittel-Discounter Aldi, wolle der chinesische Konzern weiterführen.

Alle übrigen Medion-Produkte, darunter Audio- und TV-Geräte sowie Haushaltselektronik, will Lenovo an eine unabhängige Gesellschaft veräussern. Sie soll auch die Namensrechte erhalten. Wie das Magazin schreibt, sei dafür die Medion GmbH gegründet worden. Der Eigentümer sei einer der ursprünglichen Mitgründer: Gerd Brachmann hatte den Händler 1983 gemeinsam mit Helmut Linnemann gegründet. 2011 erfolgte die erste Beteiligung von Lenovo an dem Unternehmen.

Dem alten und neuen Gründer folgt der grösste Teil der Belegschaft in die neue Gesellschaft. Gemäss dem Bericht behalte Lenovo nur wenige der heute 950 Medion-Mitarbeitenden.