Lenovo verkauft Medion-Beteiligung wieder

19. August 2025 um 13:31
image
Blick in den Fabrikverkauf. Foto: Medion

Der chinesische Weltmarktführer veräussert einen Grossteil seiner Anteile an der deutschen Elektronikmarke. Nur das Geschäft mit Notebooks und Gaming-PCs bleibt bei Lenovo.

Die Elektronikmarke Medion bekommt schon wieder neue Besitzer. Erst Anfang Jahr hatte der chinesische Lenovo-Konzern die Firma komplett übernommen. Nun plant der Eigentümer eine Aufspaltung der Gesellschaft, berichtet das Magazin 'Wirtschaftswoche' (Paywall).
Demnach soll das PC-Geschäft mit den Markennamen Erazer und Medion bei Lenovo verbleiben. Sowohl die Fertigung der Rechner als auch ihr Vertrieb, unter anderem über den Lebensmittel-Discounter Aldi, wolle der chinesische Konzern weiterführen.
Alle übrigen Medion-Produkte, darunter Audio- und TV-Geräte sowie Haushaltselektronik, will Lenovo an eine unabhängige Gesellschaft veräussern. Sie soll auch die Namensrechte erhalten. Wie das Magazin schreibt, sei dafür die Medion GmbH gegründet worden. Der Eigentümer sei einer der ursprünglichen Mitgründer: Gerd Brachmann hatte den Händler 1983 gemeinsam mit Helmut Linnemann gegründet. 2011 erfolgte die erste Beteiligung von Lenovo an dem Unternehmen.
Dem alten und neuen Gründer folgt der grösste Teil der Belegschaft in die neue Gesellschaft. Gemäss dem Bericht behalte Lenovo nur wenige der heute 950 Medion-Mitarbeitenden.
image

Loading

Kommentare

Mehr zum Thema

image

Softbank investiert Milliarden in Intel

Der japanische Technologiekonzern will zusammen mit dem US-Chiphersteller die Fertigung in den USA verstärken. Dafür übernimmt Softbank Intel-Stammaktien für 2 Milliarden US-Dollar.

publiziert am 19.8.2025
image

Colt Technology Services kämpft mit Folgen eines Cyberangriffs

Die Ransomware-Bande Warlock will eine Million Dokumente erbeutet haben. Der Angriff könnte über die Sharepoint-Lücke erfolgt sein.

publiziert am 18.8.2025
image

Microsoft streicht Mengen­rabatte

Für Onlineservices wie Microsoft 365 und Dynamics 365 soll es keine Volumen­lizenzen mit gestaffelten Rabatten, sondern einheitliche Preise geben.

publiziert am 18.8.2025
image

U-Blox bekommt Übernahmeangebot

Der Verwaltungsrat befürwortet den Kauf durch den Finanzinvestor Advent International. Das Unternehmen würde mit rund einer Milliarde Franken bewertet.

publiziert am 18.8.2025