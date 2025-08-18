LLB fusioniert seine Töchter in Österreich und vereinheitlicht IT

Abo
Finma bleibt bei IAM Securix treu
Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht setzt beim Identity und Access Management weiter auf den bewährten Lieferanten. Er hat allerdings auch als Einziger ein Angebot eingereicht.
