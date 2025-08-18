LLB fusioniert seine Töchter in Österreich und vereinheitlicht IT

18. August 2025 um 10:37
image
Foto: AnonymousGuyFawkes / Wikimedia, lizenziert unter CC BY-SA 4.0

Für die ehemalige ZKB Österreich gibt es ein neues Kernbankensystem: Im Rahmen der Fusion mit der LLB Österreich wird die IT auf den Gruppenstandard Avaloq migriert.

Die Liechtensteinische Landesbank (LLB) hat die ehemalige ZKB Österreich mit der LLB Österreich fusioniert. Der Vertrag zur Übernahme der ZKB Österreich wurde vergangenes Jahr unterzeichnet, die Fusion erfolgte auf den 2. August 2025. Ziel sei es, die Kräfte unter einer Marke zu bündeln und die Position der LLB-Gruppe im österreichischen Markt nachhaltig zu stärken, so eine Mitteilung.
