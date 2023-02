Markant übernimmt Mehrheit am Kölner PIM-Spezialisten Bayard

Die paneuropäisch tätige Markant Gruppe, die ihren Hauptsitz in Pfäffikon im Kanton Schwyz hat, teilt mit, dass sie per 1. Januar 2023 eine Aktienmehrheit am Kölner Spezialisten für Product-Content-Management (PIM) Bayard übernommen hat. Die Markant Gruppe wird die Cloud-basierte PIM-Lösung der Kölner in ihr bereits bestehendes Angebot an Product-Information-Services aufnehmen und auch Beratungsleistungen dafür anbieten. Bayard soll gleichzeitig seine Produkte und Services weiterhin am Markt anbieten und weiterentwickeln.

Durch die Übernahme werde man das Angebot von Markant im Bereich des unternehmensübergreifenden Produkt-Informations-Managements "auf ein neues Niveau heben", glauben die beiden Geschäftsführer Dominik Scheid und Markus Tkotz.

Die Markant Gruppe ist auf Services für Lieferanten und Händler spezialisiert. Zum Angebot gehört eine Vielzahl von verschiedenen Dienstleistungen, von Finanzierungsservices über Marktanalysen oder Waren-Sourcing bis zu Zahlungsservices. Laut eigenen Angaben gehören rund 15'000 Lieferanten sowie 200 Gross- und Einzelhändler aus dem Food- und Nonfood-Bereich zur Kundschaft.