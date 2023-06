MDW Partners ist Schweizer Microsoft-Partner des Jahres

Microsoft Schweiz hat MDW Partners als Partner of the Year 2023 ausgezeichnet, wie der Softwareriese mitteilt. Das Genfer Beratungsunternehmen hat sich auf Big Data, Künstliche Intelligenz und Geschäftsanwendungen spezialisiert.

Laut Microsoft haben sich die Genfer sich durch ihren strategischen Ansatz und ihre Expertise bei der Konzeption und Implementierung von Datenlösungen einen Namen gemacht. Der IT-Dienstleister verwalte zum Beispiel die Vertriebs- und Lieferkettendaten eines globalen Unternehmens und setze dabei die neuesten Microsoft-Technologien und generative KI-Datenqualitätskontrolle ein. Die Datenplattform werde von über 15'000 Benutzern in mehr als 30 Märkten verwendet. Sie biete wertvolle Einblicke sowie die Möglichkeit, neue KPIs zu erstellen und Geschäftsprozesse zu automatisieren.

Laut der Mitteilung haben es zudem 2 Schweizer Unternehmen in die Finalrunden von globalen Partnerawards geschafft: das Rotkreuzer Unternehmen Aproda im Bereich Dynamics 365 Business Central und Novacapta Software & Consulting Schweiz in der Kategorie Modern Workplace for SMB.