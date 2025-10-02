Meta wird in privaten KI-Konversationen schnüffeln

Meta hat angekündigt, ab Mitte Dezember auch die Inhalte von Chats mit der Meta KI in Facebook, Instagram, Whatsapp und Messenger für personalisierte Werbung heranzuziehen. Ein Opt-out gibt es dabei nicht, wer in den betroffenen Ländern Online-Services von Meta nutzt und dabei mit der KI chattet, muss sich damit abfinden.

Die Schweiz gehört, zusammen mit den EU-Mitgliedern und Südkorea noch nicht zu den betroffenen Ländern. Man hoffe aber, so Meta, das neue Feature bald überall einführen zu können.

Laut Meta geht es bei der Analyse der KI-Chats darum, die Empfehlungen für Userinnen und User noch weiter zu verbessern. Der Zuckerberg-Konzern stellt die Sache ziemlich harmlos dar. Wer beispielsweise mit der KI über das Wandern rede, könne danach Werbung für Wanderschuhe zu Gesicht erhalten. Das sei ja nicht anders, als wenn man auf Facebook etwas über eine Wanderung postet.

Zudem verspricht Meta, Gespräche mit der KI über Themen wie unter anderem Religion, sexuelle Orientierung, Politik, Gesundheit oder Abstammung nicht für personalisierte Werbung heranzuziehen – aber analysiert werden diese Gespräche natürlich trotzdem.