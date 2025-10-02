Meta wird in privaten KI-Konversationen schnüffeln

"KI-Hacker": Aikido übernimmt Haicker
Das belgische Unternehmen kauft das Lausanner Startup, um autonome KI-Systeme für kontinuierliche Penetrationstests zu entwickeln.
Im M365-Migrationsprojekt der schottischen Polizei kamen Datenschutzbedenken auf. Diese konnte oder wollte Microsoft nicht abschliessend adressieren.
Seit sechs Monaten gilt die Meldepflicht für Cyberangriffe auf kritische Infrastrukturen. Ab 1. Oktober treten bei Nichtbeachtung Sanktionen in Kraft.
Schweizer Software-Unternehmen expandieren, wenn überhaupt, in die deutschsprachigen Länder. Alle anderen Märkte sind oftmals eine zu grosse Herausforderung.