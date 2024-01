Metas neues Ziel: eine menschenähnliche KI

Meta-CEO Mark Zuckerberg will zwar noch nicht vom Metaverse lassen, der Hauptfokus des Konzerns scheint sich aber immer mehr Richtung KI zu verlagern. In einer Videobotschaft auf Instagram erklärte Zuckerberg seine "Zukunftsvision". Meta wolle die KI-Entwicklungen weiter vorantreiben.

Das Ziel ist eine "Artificial General Intelligence" (AGI) – eine KI, die derjenigen des Menschen ebenbürtig ist. "Ich habe keine klare, prägnante Definition", sagte Zuckerberg gegenüber 'The Verge'. "Man kann darüber streiten, ob die allgemeine Intelligenz mit der Intelligenz auf menschlicher Ebene vergleichbar ist, ob es sich um eine menschliche Intelligenz handelt oder ob es sich um eine Superintelligenz in ferner Zukunft handelt." Für ihn sei entscheidend, dass "Intelligenz über all die unterschiedlichen Fähigkeiten verfügt, mit denen man in der Lage sein muss, vernünftig zu denken und Intuition zu haben".