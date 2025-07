Microsoft kann Cloud-Zugriff durch USA nicht verhindern

Microsoft hat in den letzten Jahren viel unternommen, um in Europa die Risiken eines Cloud-Zugriffs durch den amerikanischen Staat herunter­zu­spielen. So garantiert der Konzern seit Januar 2023, dass die Kunden­daten der Kerndienste, darunter Microsoft 365, Dynamics 365 und Azure, lokal verarbeitet werden . Doch sind die Daten damit wirklich vor einer Weitergabe an die amerikanische Regierung geschützt?