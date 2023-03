Microsofts nächster KI-Schritt erreicht die Security

Fast kein Tag vergeht ohne KI-Ankündigungen von Microsoft. In dieser Woche wurde das neue Teams vorgestellt, dessen Client mit "Microsoft 365 Copilot" ausgestattet ist. Jetzt folgt die Bekanntgabe, dass "Security Copilot" ab sofort in einer privaten Vorschau verfügbar ist.

"Security Copilot wurde in allen Sicherheits- und Netzwerkdisziplinen geschult und ist mit Billionen von Datensignalen ausgestattet", heisst es in einer Mitteilung. Die KI kombiniere umfangreiche Daten von Bedrohungen mit der Cybersecurity-Expertise von Microsoft. Dadurch werde "die Reichweite, Geschwindigkeit und Effektivität jedes Sicherheitsteams deutlich erhöht", verspricht der Konzern. Das Programm basiert sowohl auf der ChatGPT-Technologie von OpenAI als auch auf Microsofts eigenen sicherheitsorientierten KI-Algorithmen. Damit werden Erkenntnisse und Daten aus verschiedenen Produkten wie Microsoft Sentinel, Defender und Intune gebündelt. Security Copilot lässt sich ausserdem nativ in diese integrieren. "Er kann aus vorhandenen Informationen lernen, Bedrohungsaktivitäten korrelieren und fundierte, effiziente Entscheidungen in Maschinengeschwindigkeit treffen", so die Mitteilung.

Der Copilot soll Sicherheitsteams dabei helfen, ihre Umgebung besser zu verstehen. Zum Beispiel durch Hinweise, ob Systeme für bekannte Schwachstellen und Exploits anfällig sind. Ausserdem sollen laufende Angriffe und deren Umfang identifiziert sowie Anweisungen zu möglichen Abwehrmassnahmen geliefert werden. Security-Zuständige können nach verdächtigen Benutzeranmeldungen fragen oder auch Dateien, URLs und Code-Beispiele zur Analyse eingeben.

An einer Präsentation betonte Microsoft, dass bei der Verwendung des Security Copilots Kundendaten nicht mit anderen geteilt und "nicht verwendet werden, um grundlegende KI-Modelle zu trainieren oder anzureichern".