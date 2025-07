Microsoft Schweiz ernennt Services Lead

Microsoft Schweiz ernennt Mohamad Ali Mahfouz zum neuen Area Services Lead. Er habe die Position per 1. Juli 2025 angetreten und nehme Einsitz in die Geschäftsleitung der Schweizer Organisation, wie es in einer Mitteilung heisst.

Mahfouz bringe mehr als 20 Jahre Erfahrung bei Microsoft mit, wo er leitende Positionen in den Bereichen Engineering, Consulting und Enterprise Sales innehatte. Er habe seine Karriere am Hauptsitz in Redmond lanciert. Zuletzt sei er als Data and AI Sales Lead für Microsoft Schweiz tätig gewesen. Mahfouz besitzt einen Master in Informatik und Ingenieurwesen von der University of Washington sowie einen Executive MBA in Management und Corporate Finance von der HEC Lausanne.

Microsoft Schweiz führt aus, dass Mahfouz künftig die Services-Strategie des Unternehmens auf dem Schweizer Markt leiten werde. Damit verantworte er sowohl die ehemaligen Industry Solutions Delivery Consulting Sales Teams als auch die Unified Sales Teams, die zu einer gemeinsamen Services-Sales-Organisation vereint worden seien.

In der neuen Rolle berichte Mahfouz direkt an Catrin Hinkel, die CEO von Microsoft Schweiz. "Alis tiefes Verständnis für unsere Kunden, seine strategische Denkweise und seine Leidenschaft für Innovation machen ihn zur idealen Führungspersönlichkeit, um unsere Services-Organisation in die nächste Phase zu führen", sagt sie zur Ernennung.