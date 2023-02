Microsoft stellt komplettes Metaverse-Team auf die Strasse

Microsoft hat in einem Metaverse-Projekt offenbar die Reissleine gezogen. Ein erst vor vier Monaten geschaffenes Team für die Nutzung des Metaverse in industriellen Umgebungen sei aufgelöst worden, schreibt 'The Information'. Eine mit den Vorgängen vertraute Person sagte dem Magazin, dass die rund 100 Mitarbeitenden des Projekts "Bonsai" entlassen wurden.

Microsoft hatte das "Industrial Metaverse Core Team" im Oktober gegründet . Es sollte eine "codearme" KI-Entwicklungsplattform zur Entwicklung autonomer Lösungen für industrielle Steuerungssysteme bieten. Kunden sollten ihre KI in einer simulierten Umgebung testen können, bevor sie diese in der realen Welt bereitstellen.

Das Projekt basierte auf der Übernahme der KI-Firma Bonsai im Juni 2018, dessen CEO Mark Hammond die Leitung behielt. Bis jetzt: Hammond gehört laut 'The Information' zu den Entlassenen und damit zu den Opfern der grossen Kündigungswelle, nach der rund 10'000 Personen weniger für Microsoft arbeiten sollen. Rund 4,5% der Belegschaft werden sich einen neuen Job suchen müssen.