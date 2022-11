Mit 5G in Flugzeugen soll das Ende des Flugmodus kommen

Wie die EU-Kommission in einer kurzen Mitteilung schreibt, sollen Airlines in ihren Flugzeugen die neueste 5G-Technologie neben früheren Mobilfunkgenerationen bereitstellen können. Einen Zeitraum, in welchem der Entscheid umgesetzt und 5G-Dienste verfügbar gemacht werden sollen, gab sie noch nicht bekannt.

"Passagiere an Bord von Flügen in der EU können ihre Mobiltelefone mit maximaler Kapazität und Funktionen nutzen, genau wie bei einem 5G-Mobilfunknetz am Boden", heisst es weiter. Seit 2008 sind in einem Beschluss der Kommission bestimmte Frequenzen für die mobile Kommunikation in Flugzeugen reserviert, die es Fluggesellschaften ermöglichen, den Passagieren Messaging-, Telefonanruf- und Datendienste anzubieten. "Diese Aktualisierung des Durchführungsbeschlusses der Kommission über Mobilfunk an Bord von Flugzeugen ebnet den Weg für die weit verbreitete Einführung von 5G-Diensten."

Der Dienst werde in der Kabine eines ausgestatteten Flugzeugs unter Verwendung einer speziellen Netzwerkausrüstung, der sogenannten Pico-Zelle, bereitgestellt. Er ermögliche Anrufe, Text- und Datenaustausch, "typischerweise über ein Satellitennetzwerk, zwischen dem Flugzeug und dem bodengebundenen Mobilfunknetz". Damit würde das Einschalten des Flugmodus auf dem Smartphone endgültig der Vergangenheit angehören.