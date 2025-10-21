Nächste Erweiterung für Simap steht an

Die Beschaffungsplattform Simap bekommt weitere Neuerungen. Diese stehen laut Mitteilung "voraussichtlich Mitte November" an und bringen zusätzliche Funktionen sowohl für Beschaffungsstellen wie für Anbieter.

Für Erstere wird unter anderem bei Publikationen im Staatsvertragsbereich geprüft, ob Übersetzungen fehlen, wenn nicht mindestens die Zusammenfassung in einer WTO-Sprache (Französisch oder Englisch) erfasst wurde. Zudem sollen sich die Vorgänge in der Historie eindeutig zuordnen lassen, zum Beispiel zu Losen.

Für die Anbieter wird der "Hinweis zum Vorgehen für den Download von Unterlagen nur noch bei Publikationen angezeigt, bei denen tatsächlich Unterlagen zum Herunterladen zur Verfügung stehen".

Generell werden gemäss Ankündigung für alle Nutzerinnen und Nutzer die Suchfunktion und das Filtern des Anbieterverzeichnisses erweitert. Vorgängig werde auch die Version 1.5.0 der Programmierschnittstelle mit den neuen Funktionalitäten zur Verfügung stehen.