Neue ICT-Schweizermeister gekürt

22. September 2025 um 09:14
image
Foto: Swisskills

An den ICTskills 2025 setzten sich vier junge Männer und eine junge Frau durch.

An den im Rahmen der Swisskills durchgeführt ICTskills 2025 sind dieses Jahr in fünf Disziplinen 113 junge ICT-Nachwuchsfachkräfte angetreten. An der ICT-Berufsmeisterschaft mussten die Teilnehmenden unter anderem Werbeclips erstellen, Unternehmenssoftware entwickeln, Websites unter Zeitdruck bauen, IT-Infrastrukturen einrichten und Systeme hacken.
Die fünf Schweizermeisterinnen und Schweizermeister sind: Robin Markant (ZH) in IT Software Solutions for Business, Tina Pletka (ZH) in Mediamatics, William Wigginton (FR) in Web Technologies, Linus Moser (BE) in Cloud Computing und Arthur Deierlein (BE) in Cyber Security. Als Nächstes werden nun laut ICT-Berufsbildung Schweiz die Kandidatinnen und Kandidaten für die Worldskills 2026 in Shanghai ausgewählt.

Die Medaillen-Trägerinnen und Träger der ICTskills 2025:

IT Software Solutions for Business:
Platz 1: Robin Markant (ZH), Informatiker EFZ Applikationsentwicklung, UBS
Platz 2: Gurish Singh (BE), Informatiker EFZ Applikationsentwicklung, Transgourmet
Platz 3: Niclas Erismann (AG), Informatiker EFZ Applikationsentwicklung, Vivavis
Mediamatics:
Platz 1: Tina Pletka (ZH), Mediamatikerin EFZ, UBS
Platz 2: David Krügel (ZH), Mediamatiker EFZ, UBS
Platz 3: Chiara Milano (ZG), Mediamatikerin EFZ, Roche Web Technologies:
Web Technologies:
Platz 1: William Wigginton (FR), Informatiker EFZ Applikationsentwicklung, (keine Angabe des Ausbildungsbetriebs)
Platz 2: Kimi Löffel (BE), Informatiker EFZ Applikationsentwicklung, Bundesamt für Informatik und Telekommunikation
Platz 3: Lukas Meier (FR), Informatiker EFZ Applikationsentwicklung, Schweizerische Post
Cloud Computing:
Platz 1: Linus Moser (BE), Informatiker EFZ Plattformentwicklung, Informaticon
Platz 2: Thilo Finn Jäggi (SO), Informatiker EFZ Systemtechnik, Digitec Galaxus
Platz 3: Nico Eicher (LU), Informatiker EFZ Plattformentwicklung, Galliker Transport
Cyber Security:
Platz 1: Arthur Deierlein (BE), Informatiker EFZ Applikationsentwicklung, Adfinis
Platz 2: Gian Klug (BL), Informatiker EFZ Systemtechnik, Adfinis
Platz 3: Louis Bischof (AG), ETH Zürich

Loading

Kommentare

Mehr zum Thema

image

Schweizweit erster Master in Digital Government

Die Berner Fachhochschule lanciert im Herbst 2026 einen Master-Studiengang für digitale Verwaltung. Das Teilzeitstudium richtet sich an Behördenmitarbeitende und Quereinsteiger.

publiziert am 22.9.2025
image

Zürich und die IT-Branche suchen KI-Expertise

Im Kanton Zürich sind schweizweit die meisten KI-Jobs ausgeschrieben. Das gilt auch für die Zürcher IT-Branche. Fast ein Viertel aller nationalen Stellen sind hier vakant.

publiziert am 22.9.2025
image

Digitalexpertin wird Mitglied der ETH-Leitung

Effy Vayena wurde in die Schulleitung berufen. Die ETH hat auch neue Professorinnen und Professoren ernannt.

publiziert am 19.9.2025
image

Lernende sollen Lücke bei ICT-Fachkräften schliessen

Der Verband ICT-Berufsbildung Schweiz geht bis 2033 von einem Bedarf an 128'600 zusätzlichen Informatik-Fachkräften aus. Nur gut die Hälfte davon kann gedeckt werden.

publiziert am 18.9.2025