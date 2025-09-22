Neue ICT-Schweizermeister gekürt

An den im Rahmen der Swisskills durchgeführt ICTskills 2025 sind dieses Jahr in fünf Disziplinen 113 junge ICT-Nachwuchsfachkräfte angetreten. An der ICT-Berufsmeisterschaft mussten die Teilnehmenden unter anderem Werbeclips erstellen, Unternehmenssoftware entwickeln, Websites unter Zeitdruck bauen, IT-Infrastrukturen einrichten und Systeme hacken.
Die fünf Schweizermeisterinnen und Schweizermeister sind: Robin Markant (ZH) in IT Software Solutions for Business, Tina Pletka (ZH) in Mediamatics, William Wigginton (FR) in Web Technologies, Linus Moser (BE) in Cloud Computing und Arthur Deierlein (BE) in Cyber Security. Als Nächstes werden nun laut ICT-Berufsbildung Schweiz die Kandidatinnen und Kandidaten für die Worldskills 2026 in Shanghai ausgewählt.
Die Medaillen-Trägerinnen und Träger der ICTskills 2025:
IT Software Solutions for Business:
Platz 1: Robin Markant (ZH), Informatiker EFZ Applikationsentwicklung, UBS
Platz 2: Gurish Singh (BE), Informatiker EFZ Applikationsentwicklung, Transgourmet
Platz 3: Niclas Erismann (AG), Informatiker EFZ Applikationsentwicklung, Vivavis
Mediamatics:
Platz 1: Tina Pletka (ZH), Mediamatikerin EFZ, UBS
Platz 2: David Krügel (ZH), Mediamatiker EFZ, UBS
Platz 3: Chiara Milano (ZG), Mediamatikerin EFZ, Roche Web Technologies:
Web Technologies:
Platz 1: William Wigginton (FR), Informatiker EFZ Applikationsentwicklung, (keine Angabe des Ausbildungsbetriebs)
Platz 2: Kimi Löffel (BE), Informatiker EFZ Applikationsentwicklung, Bundesamt für Informatik und Telekommunikation
Platz 3: Lukas Meier (FR), Informatiker EFZ Applikationsentwicklung, Schweizerische Post
Cloud Computing:
Platz 1: Linus Moser (BE), Informatiker EFZ Plattformentwicklung, Informaticon
Platz 2: Thilo Finn Jäggi (SO), Informatiker EFZ Systemtechnik, Digitec Galaxus
Platz 3: Nico Eicher (LU), Informatiker EFZ Plattformentwicklung, Galliker Transport
Cyber Security:
Platz 1: Arthur Deierlein (BE), Informatiker EFZ Applikationsentwicklung, Adfinis
Platz 2: Gian Klug (BL), Informatiker EFZ Systemtechnik, Adfinis
Platz 3: Louis Bischof (AG), ETH Zürich