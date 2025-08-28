Neue nationale Plattform für Geodaten

28. August 2025 um 14:09
  • politik & wirtschaft
  • e-government
  • Bund
  • Analytics
image
Foto: Wai Lok Chan / Unsplash

Die Plattformen mit Geodaten verzeichnen Millionen Besuche. Ein einziges Geoportal soll jetzt alle Daten aus der Schweiz zusammenführen.

Das 2010 lancierte Geoportal map.geo.admin.ch bietet Zugang zu den Geobasisdaten des Bundes. Mit fast 1000 verfügbaren Einzelthemen wie Umwelt, Energie, Infrastruktur, Sicherheit und Raumplanung habe sich die Plattform als unverzichtbare digitale Ressource für Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und die breite Öffentlichkeit etabliert, schreibt das Bundesamt für Landestopografie Swisstopo. Im Jahr 2024 habe das Portal 28 Millionen Besuche und einen Rekord bei den Daten-Downloads verzeichnet.
Bis jetzt seien aber die von Gemeinden, Kantonen und dem Bund produzierten Geodaten auf verschiedenen Plattformen veröffentlicht worden, was den Zugang dazu erschwerte. "Um das Auffinden und die Nutzung der Geodaten zu vereinfachen, lancieren Bund und Kantone gemeinsam eine neue nationale Plattform, die die amtlichen Geodaten der öffentlichen Verwaltungen in einem einzigen geografischen Portal zusammenführen wird", kündigt Swisstopo an.
Diese Plattform wird in einem ersten Schritt Daten aus map.geo.admin.ch, geodienste.ch, der Plattform für die Bereitstellung von Geobasisdaten nach Bundesrecht unter der Verantwortung der Kantone, und geocat.ch, der nationalen Metadatenplattform für Geodaten, zusammenführen.
image


Loading

Kommentare

Mehr zum Thema

imageAbo

Kanton Luzern stockt Informatik kräftig auf

Der Regierungsrat sieht die Informatik als strategischen Schlüsselbereich. Im Budget 2026 bekommt sie mehr Geld und zusätzliche Stellen.

publiziert am 28.8.2025
imageAbo

Babs spricht 100 Millionen für 10 Jahre Polyalert

Das System soll bis mindestens 2035 weiter betrieben werden. Dafür nimmt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz in einem Freihänder über 100 Millionen Franken in die Hand.

publiziert am 28.8.2025
image

Die Schweiz erhält ein neues Netzwerk für digitale Souveränität

In Bern wurde das Netzwerk SDS vorgestellt. Öffentliche Verwaltungen sind ebenso Mitglieder wie Hochschulen, Organisationen und IT-Firmen.

publiziert am 28.8.2025
imageAbo

Unispital Zürich kauft US-Software Epic

Das Universitätsspital Zürich hat seine Entscheidung für ein Klinikinformationssystem getroffen. Für 94,8 Millionen Franken bekommt der US-Anbieter Epic den Zuschlag.

publiziert am 28.8.2025