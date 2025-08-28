Neue nationale Plattform für Geodaten

Das 2010 lancierte Geoportal map.geo.admin.ch bietet Zugang zu den Geobasisdaten des Bundes. Mit fast 1000 verfügbaren Einzelthemen wie Umwelt, Energie, Infrastruktur, Sicherheit und Raumplanung habe sich die Plattform als unverzichtbare digitale Ressource für Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und die breite Öffentlichkeit etabliert, schreibt das Bundesamt für Landestopografie Swisstopo. Im Jahr 2024 habe das Portal 28 Millionen Besuche und einen Rekord bei den Daten-Downloads verzeichnet.

Bis jetzt seien aber die von Gemeinden, Kantonen und dem Bund produzierten Geodaten auf verschiedenen Plattformen veröffentlicht worden, was den Zugang dazu erschwerte. "Um das Auffinden und die Nutzung der Geodaten zu vereinfachen, lancieren Bund und Kantone gemeinsam eine neue nationale Plattform, die die amtlichen Geodaten der öffentlichen Verwaltungen in einem einzigen geografischen Portal zusammenführen wird", kündigt Swisstopo an.

Diese Plattform wird in einem ersten Schritt Daten aus map.geo.admin.ch, geodienste.ch, der Plattform für die Bereitstellung von Geobasisdaten nach Bundesrecht unter der Verantwortung der Kantone, und geocat.ch, der nationalen Metadatenplattform für Geodaten, zusammenführen.