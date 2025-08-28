Neue nationale Plattform für Geodaten

Abo
Kanton Luzern stockt Informatik kräftig auf
Der Regierungsrat sieht die Informatik als strategischen Schlüsselbereich. Im Budget 2026 bekommt sie mehr Geld und zusätzliche Stellen.
Loading
Der Regierungsrat sieht die Informatik als strategischen Schlüsselbereich. Im Budget 2026 bekommt sie mehr Geld und zusätzliche Stellen.
Das System soll bis mindestens 2035 weiter betrieben werden. Dafür nimmt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz in einem Freihänder über 100 Millionen Franken in die Hand.
In Bern wurde das Netzwerk SDS vorgestellt. Öffentliche Verwaltungen sind ebenso Mitglieder wie Hochschulen, Organisationen und IT-Firmen.
Das Universitätsspital Zürich hat seine Entscheidung für ein Klinikinformationssystem getroffen. Für 94,8 Millionen Franken bekommt der US-Anbieter Epic den Zuschlag.