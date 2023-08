Neuer Managing Director Zürich für SwissQ

Das Schweizer Beratungshaus SwissQ hat einen neuen Managing Director Zürich. Stefan Widmer verstärkt ab sofort die Geschäftsleitung. In seiner Position werde Widmer insbesondere die neuen Geschäftseinheiten aufbauen sowie die Strategie und die Organisation weiterentwickeln, heisst es in einer Mitteilung.

Ausserdem soll er neue Dienstleistungen rund um Digitalisierung und Softwareentwicklung etablieren. Dabei verantworte er strategische Kundenbeziehungen mit Unternehmen in verschiedenen Branchen wie Telekommunikation, Industrie, Medtech oder Softwareherstellung.

Laut der Mitteilung hat Widmer mehr als 20 Jahre Erfahrung bei verschiedenen führenden Beratungs- und Softwareunternehmen in der Schweiz. So arbeitete er vor SwissQ als Director Digital Enterprise bei Netcetera, wie er auf seinem Linkedin-Profil schreibt. Auch BBV Software Services gehört zu seinen Karrierestationen. Ausserdem war er als Senior Business Development Manager bei Zühlke tätig.

Der neue Managing Director studierte Informatik und schloss ein Nachdiplomstudium Dienstleistungsmanagement an der PHW als Wirtschaftsingenieur FH ab.

SwissQ wurde 2006 gegründet und bietet Beratung sowie IT-Schulungen in der Schweiz. Mit Büros in Zürich und Bern beschäftigt das Unternehmen derzeit über 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Januar 2022 wurde SwissQ von Xebia übernommen. Von der Zusammenarbeit erwarteten die beiden IT-Berater eine Erhöhung der Kapazität bei beiden Organisationen sowie Synergien in den diversen Teams, die an unterschiedlichen Dienstleistungen zusammenzuarbeiten. Andrew de la Haije, CEO von Xebia sagt damals dazu: "Durch die Kombination der Fähigkeiten und des Geschäftsnetzwerks von SwissQ in der Schweiz mit der technischen Expertise von Xebia können wir unseren Kunden umfassende Dienstleistungen für die digitale Transformation anbieten."