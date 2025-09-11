NorthC will ein RZ in Arlesheim bauen

Green expandiert nach Deutschland
Der RZ-Betreiber gründet eine Niederlassung in Frankfurt. Mögliche Standorte für Rechenzentren werden bereits evaluiert.
Loading
Der RZ-Betreiber gründet eine Niederlassung in Frankfurt. Mögliche Standorte für Rechenzentren werden bereits evaluiert.
Das Berner Startup hat eine SaaS-Plattform zum Management von Mund-zu-Mund-Propaganda entwickelt.
Helsana ist offiziell die neue Besitzerin. Adcubum erhält einen neuen Verwaltungsrat.
Rund 30 Personen und Unternehmen in der Schweiz haben die Chance, im November einen der begehrten Digital Economy Awards abzuräumen. Die Finalisten stehen jetzt fest.