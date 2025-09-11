NorthC will ein RZ in Arlesheim bauen

11. September 2025 um 13:53
  • channel
  • Rechenzentrum
V.l.n.r.: Patrik Hofer, Managing Director NorthC Schweiz; Bardo Magel, CEO Uptownbasel; Donald Badoux, Managing Director NorthC DACH; Hans-Jörg Fankhauser, Areal-Entwickler Uptownbasel. Foto: NorthC

Das Rechenzentrum im Campus Uptownbasel soll der fünfte Schweizer Standort des niederländischen RZ-Betreibers werden.

NorthC hat einen Vertrag zum Bau eines regionalen Rechenzentrums im Innovations-Campus Uptownbasel in Arlesheim unterzeichnet. Es werde 2500 Quadratmeter Fläche und eine nutzbare Leistung von etwa 5,5 MW aufweisen, teilt der niederländische Rechenzentrumsbetreiber mit. Die benötigte Energie werde zu 100% aus erneuerbaren Quellen bezogen. Die Notstromaggregate sollen zudem mit grünem Diesel betrieben und das Gebäude an ein regionales Energienetz angeschlossen werden, so dass die Abwärme zum Heizen von Wohnungen verwendet werden kann.
Das neue Rechenzentrum soll sich für anspruchsvolle und fortschrittliche Anwendungen wie Künstliche Intelligenz, Quantencomputing, Diagnostik oder personalisierte Medizin eignen, so der Betreiber. NorthC will es mit seinen bestehenden Rechenzentren Münchenstein 1 und 2 in einem Datzennetzwerk verbinden. Die Inbetriebnahme ist nach einer Bauzeit von rund 18 Monaten für Mitte 2027 vorgesehen. Die notwendige Baubewilligung muss aber erst noch erteilt werden.
Die Holländer sind seit 2022 auf dem Schweizer Markt vertreten. Damals übernahmen sie von Netrics die beiden RZs in Müchenstein sowie ein RZ in Biel. Im Frühling dieses Jahres konnte NorthC ein weiteres RZ in Winterthur in Betrieb nehmen.


