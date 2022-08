RZ-Betreiber NorthC endgültig in der Schweiz angekommen

Der Schweizer IT-Dienstleister und RZ-Betreiber Netrics hat im April 2022 angekündigt , dass er seine Rechenzentren in Münchenstein und Biel an den holländischen RZ-Betreiber NorthC verkaufen will. Dieser meldet nun, dass die Übernahme abgeschlossen ist und dass ein Schweizer Tochterunternehmen, die NorthC Schweiz AG, gegründet wurde.

Die beiden übernommenen RZs in Münchenstein und das RZ in Biel haben zusammen eine Fläche von rund 13'000 Quadratmetern und sind mit einem Glasfaser-Backbone untereinander verbunden. Zusammen mit den RZs hat Netrics auch sein Netzwerk mit rund 62 Knotenpunkten in der Schweiz sowie das Voice-Geschäft verkauft.

NorthC will sich auf einen Hybrid-Cloud-Service konzentrieren, der sich aus Public-Cloud- und Private-Cloud-Services sowie Infrastrukturen in externen Rechenzentren zusammensetzt. Für den Bereich Public Cloud arbeiten die Holländer mit verschiedenen Plattformen wie Google Cloud, AWS, Microsoft Azure, IBM Cloud, Oracle Cloud und Open Telekom Cloud zusammen. In der Schweiz sind Swisscom, UPC, Sunrise, Quickline, Netrics, Energie Service Biel, Gas&Com und Swiss FibreNet Konnektivitätspartner der Gruppe.

NorthC ist nach eigenen Angaben mit 11 Rechenzentren der grösste regionale RZ-Betreiber in den Niederlanden. Daneben betreibt die Gruppe noch 2 weitere RZs in Deutschland.