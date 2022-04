Netrics verkauft seine Rechenzentren und seinen Voice-Bereich

Netrics verkauft seine Infrastruktur-Sparte an die holländische NorthC Gruppe, die auf den Betrieb von Datacentern in Europa spezialisiert ist. Das Schweizer Unternehmen veräussert damit die Rechenzentren in Biel und Münchenstein, das Netzwerk mit rund 62 Knotenpunkten in der Schweiz sowie das Voice-Geschäft. Man wolle sich stärker auf Services im Bereich Cloud und Modern Workplace konzentrieren und zugleich das Consulting ausbauen, heisst es von Netrics.

Zugleich schliesse man eine Partnerschaft mit NorthC, damit die Kunden nach wie Leistungen aus einem umfassenden Portfolio aus einer Hand beziehen könnten, so das Versprechen. Neben den bisherigen Angeboten soll auch das Datacenter-Netzwerk von NorthC in Europa zur Verfügung stehen.

NorthC übernehme sämtliche Mitarbeitenden aus den bisherigen Bereichen Datacenter und Connectivity / Communication, heisst es in der Mitteilung. Demnach bleiben die Standorte Münchenstein und Biel erhalten.

Das holländische Unternehmen stösst mit der Übernahme in den Schweizer Markt vor. "Der Eintritt in den Schweizer Markt durch den Erwerb der drei Rechenzentren und Connectivity-Dienste ist ein wichtiger nächster Schritt unserer Wachstumsstrategie. Wir freuen uns, das sehr erfahrene Datacenter-Team in unserer Organisation begrüssen zu dürfen", wird Alexandra Schless, CEO der NorthC Group, in der Mitteilung zitiert.