Nvidia bestätigt Datenabfluss nach Hack

Der Grafikkartenhersteller Nvidia hat bestätigt, dass sein Netzwerk in der vergangenen Woche durch eine Cyberattacke angegriffen wurde. Durch die Attacke haben die Eindringlinge Zugang zu geschützten Informationen und Anmeldedaten von Mitarbeitenden erhalten, so das Unternehmen gegenüber mehreren amerikanischen Tech-Magazinen. In einer ersten Stellungnahme in der vergangenen Woche erklärte Nvidia, dass man einen Vorfall untersuche, der zu einem Ausfall von gewissen Systemen geführt habe.