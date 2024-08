Olympische Auszeichnungen für junge Schweizer Informatikerinnen

An der diesjährigen European Girls' Olympiad in Informatics (EGOI) in Veldhoven in den Niederlanden nahm eine vierköpfige Schweizer Delegation teil. Sie gehörte zu den fast 200 jungen IT-Talenten aus 56 Ländern, die sich vom 21. bis 27. Juli an den Wettkämpfen beteiligten.

Für die vier Schweizerinnen verlief die Olympiade äusserst erfolgreich: Alle vier Teilnehmerinnen gewannen Auszeichnungen. Silbermedaillen erhielten die 15-jährige Myriam Faltin aus Genf, die bis vor kurzem die Cycle d’orientation des Voirets besuchte, die 18-jährige Hannah Oss von der Kantonsschule am Burggraben in St. Gallen und die 19-jährige Zürcher MNG-Maturandin Vivienne Burckhardt. Eine Bronzemedaille gewann die 15-jährige Hongjia Meng von der Kantonalen Mittelschule Uri.

IT-Aufgaben lösen in Veldhoven. Foto: EGOI