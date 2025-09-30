Open Systems beruft Dennis Monner zum CEO

30. September 2025 um 09:57
image
Dennis Monner. Foto: Open Systems

Bei der Post-Tochter kommt es zu einem Managementwechsel. Der bisherigen CEO Daniel Neuhaus übergibt die Geschäftsleitung an Dennis Monner.

Das Cybersecurity-Unternehmen Open Systems bekommt mit Dennis Monner einen neuen CEO. Wie die Tochtergesellschaft der Schweizerischen Post mitteilt, tritt Monner seine Stelle am 1. Oktober 2025 an und übernimmt die Geschäfte vom bisherigen CEO, Daniel Neuhaus.
Monner war zuletzt über fünf Jahre beim US-amerikanischen Beratungsunternehmen Aryaka in leitenden Positionen beschäftigt. Davor gründete er unter anderem die Cybersecurity-Startups Secucloud und Gateprotect. Wie Open Systems ausführt, soll der neue CEO einen Schwerpunkt auf nachhaltiges Wachstum und verstärkte Kunden- und Marktnähe legen. Ferner werde der Fokus zukünftig darauf liegen, neue Marktsegmente zu erschliessen, Partnerschaften auszubauen und Angebotsstrategien zu entwickeln, um das nächste Wachstumskapitel einzuleiten.
Der abtretende CEO Daniel Neuhaus hat laut Mitteilung in den vergangenen Jahren die Grundlagen für globales Wachstum gelegt. "Wir haben unsere Produktvision geschärft, Strukturen skaliert und den Kundenfokus vertieft. Umso mehr freut es mich, dass Dennis und das Team diesen Weg weitergehen und die nächste Etappe gestalten", sagt er. Über die berufliche Zukunft von Neuhaus macht Open Systems keine Angaben.
image

Loading

Kommentare

Mehr zum Thema

image

Renato Petrillo wird Baggenstos-CEO

Der IT-Dienstleister kündigt einen Führungswechsel an. Auf den langjährigen CEO Michael Kistler folgt Renato Petrillo. Er wechselt vom Marktbegleiter UMB.

publiziert am 30.9.2025
image

M365 verarbeitet Daten in über 100 Ländern

Im M365-Migrationsprojekt der schottischen Polizei kamen Datenschutzbedenken auf. Diese konnte oder wollte Microsoft nicht abschliessend adressieren.

publiziert am 30.9.2025
image

Check Point Schweiz hat seinen neuen Country Manager

Marco Pierro, zuletzt Chef von Arrow Schweiz, wechselt zum Security-Software-Anbieter.

publiziert am 30.9.2025
image

Deskbird sammelt weitere 23 Millionen US-Dollar

Bis anhin verwaltet Deskbird Schreibtische, ganze Konferenzräume und Parkplätze. Künftig sollen komplette Immobilien hinzukommen und neue Märkte erschlossen werden.

publiziert am 29.9.2025