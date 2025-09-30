Open Systems beruft Dennis Monner zum CEO

Renato Petrillo wird Baggenstos-CEO
Der IT-Dienstleister kündigt einen Führungswechsel an. Auf den langjährigen CEO Michael Kistler folgt Renato Petrillo. Er wechselt vom Marktbegleiter UMB.
Im M365-Migrationsprojekt der schottischen Polizei kamen Datenschutzbedenken auf. Diese konnte oder wollte Microsoft nicht abschliessend adressieren.
Marco Pierro, zuletzt Chef von Arrow Schweiz, wechselt zum Security-Software-Anbieter.
Bis anhin verwaltet Deskbird Schreibtische, ganze Konferenzräume und Parkplätze. Künftig sollen komplette Immobilien hinzukommen und neue Märkte erschlossen werden.