Open Systems beruft Dennis Monner zum CEO

Das Cybersecurity-Unternehmen Open Systems bekommt mit Dennis Monner einen neuen CEO. Wie die Tochtergesellschaft der Schweizerischen Post mitteilt, tritt Monner seine Stelle am 1. Oktober 2025 an und übernimmt die Geschäfte vom bisherigen CEO, Daniel Neuhaus.

Monner war zuletzt über fünf Jahre beim US-amerikanischen Beratungsunternehmen Aryaka in leitenden Positionen beschäftigt. Davor gründete er unter anderem die Cybersecurity-Startups Secucloud und Gateprotect. Wie Open Systems ausführt, soll der neue CEO einen Schwerpunkt auf nachhaltiges Wachstum und verstärkte Kunden- und Marktnähe legen. Ferner werde der Fokus zukünftig darauf liegen, neue Marktsegmente zu erschliessen, Partnerschaften auszubauen und Angebotsstrategien zu entwickeln, um das nächste Wachstumskapitel einzuleiten.

Der abtretende CEO Daniel Neuhaus hat laut Mitteilung in den vergangenen Jahren die Grundlagen für globales Wachstum gelegt. "Wir haben unsere Produktvision geschärft, Strukturen skaliert und den Kundenfokus vertieft. Umso mehr freut es mich, dass Dennis und das Team diesen Weg weitergehen und die nächste Etappe gestalten", sagt er. Über die berufliche Zukunft von Neuhaus macht Open Systems keine Angaben.