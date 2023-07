OpenAI gibt vor, "Superintelligenz" kontrollieren zu wollen

Kommentar: Nicht viel mehr als PR

Chefredaktor Reto Vogt

Tatsächlich gibt OpenAI mit diesem Statement eine Stossrichtung vor, die irreführend ist. Wenn OpenAI will, dass jemand eine dystopische "Superintelligenz" kontrolliert, dann soll das sicher kein unabhängiges Gremium machen, sondern ausschliesslich die Firma selbst – was natürlich gar nicht geht. Ausserdem malen die OpenAI-Erfinder eine Zukunft, die düsterer ist, als sie tatsächlich zu erwarten ist.

Der Blogpost ist eine Mischung aus Angstmacherei vor KI und PR für den eigenen Chatbot, nichts weiter. So nützlich ChatGPT im Alltag auch ist, so weit entfernt ist die KI derzeit davon, das Ende der Menschheit zu bedeuten. Probleme wie Diskriminierung von Minderheiten sind wesentlich aktueller und prioritär anzugehen. Aber das will OpenAI lieber nicht.