OpenAI macht einen weiteren Chip-Milliardendeal

OpenAI und der Chiphersteller Broadcom haben eine erweiterte Partnerschaft vereinbart. In deren Rahmen wollen sie neue GPUs entwickeln, die spezifisch für KI-Workloads geeignet sind. Die darauf basierenden Rack-Systeme sollen zusätzlich auch Ethernet- und andere Komponenten von Broadcom aufweisen und sowohl in Rechenzentren von OpenAI als auch von Drittunternehmen betrieben werden. Zu finanziellen Aspekten der Partnerschaft äusserten sich die beiden Unternehmen nicht.

Mittelfristig, so die Unternehmen, wolle man neu entwickelte KI-Infrastruktur mit 10 Gigawatt Leistungsaufnahme in Betrieb nehmen. In den letzten Wochen hat OpenAI bereits ähnliche Deals mit Nvidia und AMD abgeschlossen. Wenn die Deals im vollen Umfang realisiert werden würden, würden OpenAI letztendlich KI-RZs mit 26 Gigawatt Leistungsaufnahme zur Verfügung stehen, was ungefähr der Leistung von 26 durchschnittlichen Atomkraftwerken entspricht.

Abgesehen von der Frage, wo der Strom für all diese RZs herkommen soll, stellt sich auch die Frage der Finanzierung. Laut Experten könnte die geplante Infrastruktur OpenAI gegen eine Billion Dollar kosten. OpenAI ist zwar mit einer aktuellen Börsenbewertung von rund 500 Milliarden Dollar das wertvollste Startup der Welt, machte aber zuletzt erst rund 13 Milliarden Dollar Umsatz pro Jahr.