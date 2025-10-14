OpenAI macht einen weiteren Chip-Milliardendeal

14. Oktober 2025 um 12:09
image
Illustration: Kohji Asakawa / Pixabay

Der ChatGPT-Entwickler will zusammen mit Broadcom eigene KI-Beschleuniger entwickeln.

OpenAI und der Chiphersteller Broadcom haben eine erweiterte Partnerschaft vereinbart. In deren Rahmen wollen sie neue GPUs entwickeln, die spezifisch für KI-Workloads geeignet sind. Die darauf basierenden Rack-Systeme sollen zusätzlich auch Ethernet- und andere Komponenten von Broadcom aufweisen und sowohl in Rechenzentren von OpenAI als auch von Drittunternehmen betrieben werden. Zu finanziellen Aspekten der Partnerschaft äusserten sich die beiden Unternehmen nicht.
Mittelfristig, so die Unternehmen, wolle man neu entwickelte KI-Infrastruktur mit 10 Gigawatt Leistungsaufnahme in Betrieb nehmen. In den letzten Wochen hat OpenAI bereits ähnliche Deals mit Nvidia und AMD abgeschlossen. Wenn die Deals im vollen Umfang realisiert werden würden, würden OpenAI letztendlich KI-RZs mit 26 Gigawatt Leistungsaufnahme zur Verfügung stehen, was ungefähr der Leistung von 26 durchschnittlichen Atomkraftwerken entspricht.
Abgesehen von der Frage, wo der Strom für all diese RZs herkommen soll, stellt sich auch die Frage der Finanzierung. Laut Experten könnte die geplante Infrastruktur OpenAI gegen eine Billion Dollar kosten. OpenAI ist zwar mit einer aktuellen Börsenbewertung von rund 500 Milliarden Dollar das wertvollste Startup der Welt, machte aber zuletzt erst rund 13 Milliarden Dollar Umsatz pro Jahr.

Loading

Kommentare

Mehr zum Thema

image

Zurich Versicherung holt sich KI-Expertise

Von Nestlé wechselt Cristina Ghetti zur Zurich Versicherung. Sie wird zukünftig auch mit dem neuen Group Chief Technology Officer Terry Powell zusammenarbeiten.

publiziert am 14.10.2025
image

ABB und Nvidia entwickeln RZ-Stromversorgung

Der Schweizer und der US-Konzern spannen bei der Entwicklung von Stromversorgung-Lösungen für KI-Rechenzentren zusammen.

publiziert am 14.10.2025
imageAbo

Störung bei Software für AHV-Ausgleichskassen

Einige Kassen, die der Lösung Akis angeschlossen sind, können nicht auf diese zugreifen. Der Hersteller gibt Auskunft zur Ursache.

publiziert am 13.10.2025
image

EU baut sechs neue KI-Fabriken

Mit dieser Initiative will sich Europa als global führender Standort für Künstliche Intelligenz etablieren.

publiziert am 13.10.2025