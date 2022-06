Optimismus in der ICT-Branche war gestern

Mit Blick auf das dritte Quartal 2022 hat sich die Stimmung in der Schweizer ICT-Branche etwas eingetrübt. Das jedenfalls ist dem jüngsten Swico ICT Index zu entnehmen, der um insgesamt 10 Punkte auf 114,5 Punkte zurückgegangen ist. Nachdem zuletzt grosser Optimismus herrschte , spiegeln sich laut dem Branchenverband in den jetzigen Ergebnissen "der Krieg in der Ukraine, Lieferschwierigkeiten und der Fachkräftemangel", die die Unternehmen belasten.