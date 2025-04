Oracle übernimmt ERP-Marktführerschaft von SAP

Der neue Weltmarktführer bei Software für das Enterprise Resource Planning (ERP) heisst Oracle. Die Amerikaner haben mit ihren Business-Applikationen im vergangenen Jahr einen Umsatz von 8,77 Milliarden US-Dollar erzielt, ergab eine Analyse des Beratungshauses "Apps Run The World". Der bisherige Branchenprimus SAP erwirtschaftete 2024 "nur" einen Spartenumsatz von 8,69 Milliarden US-Dollar.

Oracle konnte der Analyse zufolge 2024 besonders stark mit dem Fusion Cloud ERP in den Branchen Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen und Bau zulegen. Weiter trug die Cerner-Sparte zum Wachstum bei, die sich ebenfalls an Healthcare-Kundinnen und -Kunden wendet. Cerner war 2022 die letzte Grossakquisition von Oracle im Bereich Business-Software, die von "Apps Run The World" unter "ERP" einsortiert wird.

Die Analyse zeigt auch, wie fragmentiert der globale Markt für ERP-Lösungen ist. Die Milliardenumsätze von Oracle genügen gerade einmal für einen Marktanteil von 6,63%. SAP rangiert mit 6,57% knapp dahinter und wird gefolgt von Intuit mit 4,3%, Constellation Software mit 3,9% sowie Microsoft mit 3,4%. Die Top-10-Anbieter erwirtschaften immerhin einen Umsatzanteil von 33,9%. Der Gesamtmarkt ist 132,21 Milliarden US-Dollar schwer und wies im vergangenen Jahr ein Wachstum von 6,5% auf. Zum Vergleich: Der neue Branchenprimus Oracle legte 17,7% zu, SAP "nur" 13,7%.