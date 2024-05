Oracle zügelt schon wieder

Der amerikanische Tech-Konzern Oracle will erneut umziehen. Das hat Firmengründer Larry Ellison in einem live übertragenen Gespräch mit einem ehemaligen US-Senator ausgeplaudert. Demnach soll Oracle seinen Hauptsitz von Austin im US-Bundesstaat Texas nach Nashville (Tennessee) verlegen. Zuerst hat das 'Wall Street Journal' (Paywall) darüber berichtet.

Dem Bericht zufolge will Oracle mit diesem Schritt räumlich näher an die amerikanische Gesundheitsindustrie heranrücken, die sich laut US-Medien in Nashville konzentriert. Schon vor drei Jahren hat Oracle mit dem 1,2 Milliarden US-Dollar teuren Bau einer Niederlassung in der amerikanischen Stadt der Musik begonnen, daraus soll jetzt der nächste Hauptsitz des Unternehmens werden.

Oracle ist erst 2020 von Redwood City nach Texas gezogen . Das Unternehmen hat sich von diesem Schritt damals bessere Wachstumsaussichten sowie mehr Flexibilität für die Angestellten versprochen. Nun soll also der Umzug nach Nashville angegangen werden. Die Stadt sei sehr lebenswert und aktuell das Zentrum der Gesundheitsindustrie, zitiert die US-Zeitung den Firmengründer.