OVHcloud erreicht erstmals Milliardenumsatz

OVHcloud meldet den besten Jahresumsatz seiner Geschichte. Der Cloud-Anbieter mit Hauptsitz in Roubaix überschritt im abgelaufenen Geschäftsjahr erstmals die Schwelle von einer Milliarde Euro. Genau sind es 1,084 Milliarden, was ein Wachstum von 9,3% gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Die Ebidta-Marge betrug 40,4%.

Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet das Unternehmen ein organisches Umsatzwachstum von 5% bis 7%. Analysten hatten dagegen um die 10% erwartet, weshalb die OVH-Aktien nach Veröffentlichung der Zahlen an der Börse nachgaben.

"In den letzten fünf Jahren haben wir unter anderem das Segment Unternehmenskunden erfolgreich ausgebaut, in dem wir mittlerweile einen Umsatz von über 200 Millionen Euro erzielen. Wir haben 40 Public-Cloud-Produkte entwickelt und auf den Markt gebracht, die mittlerweile einen Umsatz von über 100 Millionen Euro generieren", erklärte OVH-Gründer Octave Klaba in einer Mitteilung. Man habe auch erfolgreich eine starke Präsenz in den Vereinigten Staaten aufgebaut. In seinen Stammgebieten will Europas grösster Cloud-Anbieter ebenfalls wachsen. So wurde im Mai 2024 die erste Schweizer "Local Zone" eröffnet.

Wie Klaba weiter bekannt gab, werde er mit sofortiger Wirkung wieder den CEO-Posten übernehmen. "Der geopolitische Kontext und der Boom auf den Märkten für Cloud- und KI-Lösungen bedeuten, dass wir unser Entwicklungstempo erhöhen müssen, um einen Schritt voraus zu bleiben. Aus diesem Grund hat der Verwaltungsrat beschlossen, Vision, Strategie und Umsetzung aufeinander abzustimmen und mich zum Vorsitzenden und Chief Executive Officer (in Personalunion) zu ernennen."