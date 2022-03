Panasonic-Schweiz-Chef übernimmt die DACH-Region

Beim japanischen Konzern Panasonic amtet ab dem 1. April 2022 der heutige Country Manager Schweiz als Dach-Chef. Wie es in einer Mitteilung heisst, verantworte Philipp Maurer ab dann den für Panasonic grössten Markt innerhalb Europas.

Erwartet wird von Maurer, dass er mit neuen Impulsen die Marketing- und Vertriebsstrategie in der Region weiterentwickelt. Zu seinen Qualifikationen für die neue Aufgabe wird angeführt, dass sich Maurer in den vergangenen Jahren sehr stark mit Digitalisierungsthemen beschäftigt habe. Zudem habe er sich in den hiesigen Branchenverbänden engagiert und gehöre unter anderem der IG-CE des Branchenverbands Swico als Beirat an. Auch präsidiert er den Verein Home Fair Switzerland, der mit der gleichnamigen Handels-Messe in der Schweiz wieder ein Pendant zu IFA und CES schaffen will.