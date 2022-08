Plattform "Aprendo" für St. Galler IT-Bildungsoffensive lanciert

Seit Mitte Mai können sich Lehrerinnen und Lehrer aus dem Kanton St. Gallen auf der Plattform "Aprendo" in Informatik-Themen weiterbilden. Die digitale Weiterbildung richtet sich an alle Schulstufen und ist das grösste Einzelvor­ha­ben in der IT-Bildungsoffensive des Kantons . Aprendo laufe stabil und werde täglich von etwa 100 Nutzerinnen und Nutzern besucht, heisst es in einer Mitteilung des kantonalen Bildungsdepartements. Über 7000 Lehrerinnen und Lehrer hätten sich bereits registriert.