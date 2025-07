Podcast: Markus Bierl von der DSAG im Gespräch

In dieser Ausgabe sprechen wir mit dem Fachvorstand Schweiz der Deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe, Markus Bierl, über aktuelle Themen der Schweizer Userinnen und User. Wie kommt die Cloud-Strategie von SAP hierzulande an? Mit welchen Herausforderungen haben die rund 300 Mitgliedsunternehmen in der Schweiz zu kämpfen? Zudem geht es um KI und den neuen Fokus der DSAG in der Schweiz.