Podcast: Welche Rollen Fairness und Regulierung bei Künstlicher Intelligenz spielen

Cornelia Diethelm beschäftigt sich schon lange mit Digitaler Ethik. Seit ChatGPT in der breiten Öffentlichkeit sichtbar gemacht hat, wozu Künstliche Intelligenz in der Lage ist, ist das Thema wichtiger denn je. In dieser Podcast-Episode spricht sie mit Chefredaktor Reto Vogt über faire Algorithmen, Verantwortung, den wichtigen Unterschied zwischen empfehlunsbasierten und automatischen Systemen und die Regulierung von Künstlicher Intelligenz.

