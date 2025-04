Post will Briefe digital versenden können

Die Schweizerische Post soll Briefe künftig auch digital annehmen und zustellen können. Das schlägt der Bundesrat in der angepassten Postverordnung vor, die er in die Vernehmlassung geschickt hat. Die Post begrüsst den Vorschlag in einem Communiqué.

Dem Vorschlag zufolge sollen zukünftig hybride Briefe Teil der Grundversorgung werden: Dabei wird ein Brief digital aufgegeben. Anschliessend entscheidet die Empfängerin oder der Empfänger, ob die Sendung auf Papier oder in elektronischer Form zugestellt wird.

Gemäss der Post hat der hybride Brief mehrere Merkmale, die auch aus der physischen Welt bekannt sind. Wer einen Brief an eine postalische Anschrift verschicken möchte, könne die Sendung digital erfassen. Ein elektronisches Siegel signalisiere dem Empfänger, dass das Schreiben echt und unverändert ist. Zudem belege ein qualifizierter Zeitstempel den Annahmezeitpunkt, was die Rechtssicherheit erhöhe. Geschäftskunden sollen zudem die Möglichkeit erhalten, Briefe digital aus einer bestehenden Geschäftssoftware zu verschicken und zu empfangen.

Post-CEO ad interim Alex Glanzmann bezeichnet in dem Communiqué die Weichenstellung des Bundesrates, den hybriden Brief im Auftrag zu verankern, als einen wichtigen Schritt zu einer modernen postalischen Grundversorgung. Sie entspreche den heutigen Bedürfnissen der Kundinnen und Kunden.