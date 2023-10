Predator: Nach der Überwachung ist vor der Überwachung

Konkurrenz belebt das Geschäft. Was in der normalen Wirtschaft gilt, ist in der Schattenwelt nicht anders. Als Antwort auf die NSO Group, die hinter der Spionagesoftware Pegasus steht , wurde die "Intellexa Allianz" ins Leben gerufen. Diese verfolgt das gleiche Geschäftsmodell wie NSO: Despoten, Diktatoren und andere zwielichtige Gestalten mit Spyware versorgen.