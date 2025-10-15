Radicant unter neuer Führung

15. Oktober 2025 um 10:27
Bruno Meyer wird neuer Radicant-CEO. Foto: Radicant

Bruno Meyer wird per 27. Oktober neuer CEO und löst Anton Stadelmann ab, der die Digitalbank auf eigenen Wunsch verlässt.

Radicant, Tochter der Basellandschaftlichen Kantonalbank (BLKB), ernennt Bruno Meyer zum neuen CEO. Wie die Bank mitteilt, übernimmt er die Position ab dem 27. Oktober 2025 von Anton Stadelmann. Dieser kündigte im August aufgrund unterschiedlicher Vorstellungen über die Weiterentwicklung der Digitalbank seinen Abgang an.
Meyer war laut seinem Linkedin-Profil über 20 Jahre lang bei der Credit Suisse tätig und agierte in diversen Führungspositionen, unter anderem im Controlling und Risikomanagement. Während seiner Zeit bei Credit Suisse in New York sowie als Vorstand der Falcon Private Bank in Dubai hat Meyer internationale Erfahrung im Bankwesen sammeln können. Zuletzt leitete er die Sparte Corporate Services bei der Incore Bank und sitzt derzeit im Vorstand der Swiss Risk Association.
"Bruno Meyer verfügt über eine mehr als 30-jährige Expertise in der Finanzbranche und insbesondere in der Begleitung und Umsetzung von Change-Prozessen. Damit ist er bestens geeignet, die nächsten Schritte von Radicant im Interesse aller Anspruchsgruppen sorgsam zu führen", lässt sich Marco Primavesi zitieren, Verwaltungsratspräsident der Radicant und BLKB-Bankrat. Primavesi bedankt sich in der Mitteilung ausserdem bei Stadelmann für seinen Einsatz.
Die BLKB, Mehrheitsaktionärin von Radicant, hat im September 2025 angekündigt, sich aus dem Unternehmen zurückzuziehen.

