Rahel Estermann wird Co-Leiterin der Digitalen Gesellschaft

Die Digitale Gesellschaft erhält ab Mitte September neu eine Doppelleitung. Ab dann ergänzt Rahel Estermann den bisherigen Geschäftsführer Erik Schönenberger. Damit will die NGO laut Mitteilung die Geschäftsleitung stärken: "Der Einsatz für die Grundrechte in der digitalen Welt wird immer wichtiger, genauso wächst die Digitale Gesellschaft." Dies manifestiere sich auch in steigenden Mitgliederzahlen.

Estermann engagiert sich schon seit langem in der Digitalen Gesellschaft, als Expertin, Vorstandsmitglied und Podcast-Host. Bis im April 2025 war sie Generalsekretärin der Grünen Schweiz und ist seit 2018 Luzerner Kantonsrätin. Auch auf wissenschaftlicher Ebene hat Estermann für ihre Dissertation über das Zusammenspiel von Digitalisierung und Gesellschaft geforscht.

Im Kantonsrat hat die Luzernerin einige Vorstösse zu IT-Themen eingereicht. Zuletzt forderte sie im Juni als Erstunterzeichnerin in einem dringlichen Postulat einen Marschhalt bei der M365-Einführung. "Es geht nicht, dass vertrauliche Verwaltungsdaten und besonders schützenswerte Personendaten unter amerikanischen Zugriff kommen – das ist ein Rechtsverstoss", sagte sie gegenüber inside-it.ch.

Zu ihrer neuen Aufgabe erklärt Estermann in der Mitteilung: "Informationsfreiheit, Privatsphäre, Meinungsfreiheit – stärker denn je braucht es für diese Werte unser Engagement, weil Tech-Oligarchen und Überwachungsmaschinen uns und unsere Lebenswelt kontrollieren wollen. Ich bin sehr glücklich, künftig bei der wirkungsvollsten digital-zivilgesellschaftlichen Organisation der Schweiz als Co-Geschäftsleiterin für eine freie und gerechte digitale Welt Verantwortung zu übernehmen."