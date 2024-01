Ransomware-Angriff auf Schaffhauser ICT-Firma

Nach dem Angriff auf Avesco Rent wird in dieser Woche schon die nächste Ransomware-Attacke in der Schweiz bekannt. Das neueste Opfer heisst Nexus Telecom. Die Firma mit Sitz in Schaffhausen ist auf Netzwerk-Monitoring spezialisiert und bietet dafür entsprechende Software-Lösungen an. Zu den Kunden gehören laut Website grosse Unternehmen wie die Deutsche Telekom, 1&1 Versatel, die britische BT Group, MTN in Südafrika und Chunghwa Telecom in Taiwan.