Retailsolutions eröffnet Standort in Südafrika

Retailsolutions eröffnet seine erste Niederlassung im aussereuropäischen Raum in Kapstadt. Mit dem Schritt nach Südafrika setze man den Expansionskurs fort, teilt das Zuger Unternehmen mit. In Europa und in der Schweiz verfügt Retailsolutions bereits über 7 Standorte, zuletzt wurde Anfang 2022 einer in Stockholm eröffnet.

Mit der neuen Niederlassung in Kapstadt möchte das Unternehmen seine internationale Präsenz erweitern und verstärkt Aktivitäten im südafrikanischen Markt betreiben. "Unser Schwerpunkt wird dabei auf S/4Hana-Transformationen liegen, sowie auf der Unterstützung südafrikanischer Retailer bei der Optimierung von Promotion- und Replenishment-Herausforderungen durch den Einsatz von Machine Learning", erklärt Managing Partner Michael Niestroy in der Mitteilung.

Die Leitung in Kapstadt übernimmt Louis Stemmet. Neben Kundengewinnung werde das Unternehmen auch den personellen Ausbau vor Ort aktiv vorantreiben. Geplant sei der Aufbau eines Near-Shore-Centers, welches neben dem Fokus auf den südafrikanischen Markt auch Ressourcen für internationale Projekte bereitstellen soll. Aktuell arbeiten bei Retailsolutions über 250 Mitarbeitende an den verschiedenen Standorten.