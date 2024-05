REvil-Hacker zu fast 14 Jahren Haft verurteilt

In den USA wurde ein ukrainischer Mann wegen seiner Rolle bei der Ransomware-Bande REvil zu fast 14 Jahren Gefängnis verurteilt. Dazu muss der Verurteilte mehr als 16 Millionen Dollar an Entschädigungen bezahlen. 2021 wurde die Gruppierung zerschlagen . Kurz danach wurde Yaroslav V. in Polen verhaftet . Ein Jahr später wurde der Hacker an die USA ausgeliefert