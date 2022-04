Russland beschliesst Software-Embargo

Der russische Präsident Wladimir Putin hat den Kauf von ausländischer Software für kritische Infrastrukturprojekte per sofort verboten. Betroffen sind Branchen wie das Gesundheitswesen, die Fertigungsindustrie, Kommunikation, Energie oder der Finanzsektor. Organisationen und Behörden müssen während gut drei Jahren eine Bewilligung einholen, wenn sie dies doch tun möchten. Ab dem 1. Januar 2025 gilt das Verbot dann ausnahmslos für sämtliche Behörden und Organisationen, wie ' The Register ' berichtet. Betreiber kritischer Infrastruktur müssen also bis spätestens zu diesem Zeitpunkt auf russische Software umgestiegen sein.