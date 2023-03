Salt kombiniert Mobilfunknetz mit SpaceX-Satelliten

Der Mobilfunkbetreiber Salt spannt mit dem Raketen- und Satelliten-Konzern SpaceX von Elon Musk zusammen. Gemeinsam wollen die beiden Firmen für eine möglichst lückenlose Netzabdeckung in der ganzen Schweiz sorgen. Die getroffene Vereinbarung sei eine der ersten dieser Art in Europa, teilte Salt in einer Mitteilung mit.

Dazu werde das Satelliten-Netzwerk Starlink von SpaceX mit dem eigenen Mobilfunknetz kombiniert, schreibt der Telco. Ab 2024 soll die Kundschaft dann Textnachrichten über die Starlink-Satelliten verschicken können. Ab 2025 soll der Dienst auch auf Sprach- und Datendienste ausgeweitet werden.

Die Partnerschaft mit SpaceX ermöglicht es, die Grenzen herkömmlicher Mobilfunknetze auf entlegene und noch nicht- oder unterversorgte Gebiete auszuweiten, betonte Salt. Das Problem der ausreichenden Versorgung in topografisch schwierigem Gelände sei damit gelöst.