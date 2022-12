San Francisco: Vorerst doch keine Roboter zum Töten

San Francisco macht eine Kehrtwende: Das Aufsichtsgremium der Stadt hat in einer 2. Abstimmung beschlossen, der Polizei den Einsatz von Robotern zum Töten vorerst doch zu verbieten. Erst vor einer Woche im 1. Votum hatte eine Mehrheit den Vorschlag der umstrittenen Massnahme angenommen. Eine 2. Abstimmung ist danach normalerweise reine Formsache, damit neue Richtlinien in das städtische Gesetz aufgenommen werden können, wie 'Missionlocal' in einem Artikel erklärt.