Die SBB wollen ein neues Messsystem für Kundenfrequenzen beschaffen. Die Ausschreibung dazu hat für viele Schlagzeilen gesorgt. An Bahnhöfen sollen Überwachungskameras mit Gesichtserkennung installiert, das Verhalten von Kunden gemessen und ausgewertet werden, hiess es. Der Bahnbetrieb stellte in mehreren Blogbeiträgen und gegenüber inside-it.ch klar, dass keine Gesichtserkennung zum Einsatz kommen soll.

"Gesichtserkennung setzt die SBB weder heute noch in Zukunft ein. Auch erhebt sie keine biometrischen Daten", schreibt das Unternehmen in einem neu publizierten Q&A. Die Daten werden anonymisiert erhoben und es sei unmöglich, sie im Nachhinein zu deanonymisieren. Man wolle die Passagierflüsse erheben, aber nicht Bewegungen einzelner Personen. Anders als bei der Videoüberwachung würden bei der Kundenfrequenz-Messung keine Bilder erfasst, führt die SBB aus.

Das Thema sorgt aber für Diskussionen, so auch in Schaffhausen. Dort befindet sich der erste Bahnhof, der mit dem neuen System, "KFMS 2.0", ausgestattet werden soll. Die beiden Parlamentarier Thomas Weber (SP) und Christoph Hak (GLP) haben sich deshalb mit "Kleinen Anfragen" an den Stadtrat gewandt, berichten die 'Schaffhauser Nachrichten'. "Unabhängig der datenschutzrechtlichen Beurteilung des Vorhabens der SBB beschäftigt diese Art der Überwachung die Bevölkerung sehr und ist im Sinne des Daten- und Persönlichkeitsschutzes hochgradig kritisch zu werten", schreibt Weber in seiner Anfrage. Er und Hak kritisieren ausserdem, dass für das System auch die Cloud von Microsoft genutzt werde.