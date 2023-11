Schätzung: Tag ohne Internet würde die Welt 43 Milliarden Dollar kosten

Das Internet ist heutzutage ein wichtiger Bestandteil fast aller ökonomischen Transaktionen in entwickelten Ländern, sei es von Unternehmen, Staaten oder Privatpersonen. Um dies zu unterstreichen hat AtlasVPN hat eine Schätzung gewagt, was ein 24-stündiger totaler Internetausfall die Welt und verschiedene Länder kosten würde. Die Schätzung beruht laut dem VPN-Anbieter auf Daten von Eurostat, dem US-Statistikamt, der Weltbank und der internationalen Telco-Union ITU.

Ein Tag ohne Internet könnte laut dieser Schätzung global Umsatzausfälle von 43 Milliarden Dollar verursachen. Die USA und China wären am stärksten betroffen.

Die USA würde ein Ausfall demnach rund 11 Milliarden Dollar kosten. Die Wirtschaft der Vereinigten Staaten würde fast total zum Stillstand kommen, sowohl Consumer als auch Unternehmen wären betroffen. China folgt mit 10 Milliarden Dollar nur knapp dahinter. Für China, so AtlasVPN, würde vor allem der internationale Handel zum Erliegen kommen. Die wahren Kosten für China könnten aber auch deutlich höher sein, merkt AtlasVPN an. Die Auswirkungen auf den internen Handel sind in China schwieriger abzuschätzen.

Auf den weiteren Rängen, aber mit grossem Abstand zu den Weltmächten USA und China, folgen die grossen Industriestaaten Grossbritannien, Japan und Deutschland.

Grafik: AtlasVPN

Die kleinsten Schäden, jeweils unter 50'000 Dollar, würden wenig überraschend in einigen der kleinsten und entlegensten Ländern der Welt entstehen, den pazifischen Inselstaaten Tuvalu, Kiribati, Marshall Islands, Nauru und Mikronesien.