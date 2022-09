Schweizer Anbieter sind zufrieden mit ihren Sourcing-Partnern

Tata Consultancy Services (TCS) , EPAM, DXC Technology und Capgemini werden in einer Befragung als die besten IT-Sourcing-Anbieter in der Schweiz bewertet. Die befragten Unternehmen haben an ihren IT- und Cloud-Dienstleistern fast nichts auszusetzen. 92% aller IT-Sourcing-Beziehungen seien zufriedenstellend, heisst es in der aktuellen Swiss IT Sourcing Study.

Für die Sourcing-Studie hat Whitelane Research in der Schweiz 140 Unternehmen mit hohen IT-Ausgaben befragt. Die Unternehmen repräsentieren 350 Sourcing-Beziehungen.

EPAM ist IT-Spitzenreiter

EPAM und TCS sind mit einer Bewertung von 82% Spitzenreiter. DXC Technology und Capgemini folgen mit einem Wert von 79%. Dabei wurde die Zufriedenheit in verschiedenen Bereichen wie Anwendungen, Rechenzentrum und Endbenutzer-Services abgefragt.

EPAM gehörte bereits letztes Jahr zu einem der am besten bewerteten IT-Sourcing-Anbieter der Schweiz. Whitelane Research habe EPAM für hohe Kundenzufriedenheit in Bereichen wie etwa der Datennutzung für Geschäftsanalysen ausgezeichnet, heisst es in einer Mitteilung des IT-Dienstleisters.

Die Zufriedenheit im Ranking der IT-Dienstleister bleibt mit durchschnittlich 74% gleich wie im Vorjahr, wie Whitelane weiter schreibt. Die Zufriedenheit bei den Anwendungsanbietern ist mit 78% ebenfalls hoch.

Anwender würden auch in eine europäische Cloud

Das Ranking der Cloud-Anbieter zeigt, dass US-Anbieter den Schweizer Markt dominieren: Die Plattformen Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS) und Google Cloud liegen vorne.

Fast ein Drittel der befragten Unternehmen gibt an, 70% oder mehr ihres Anwendungsportfolios in den nächsten 2 Jahren auf einer öffentlichen Cloud laufen lassen zu wollen. Was laut der Umfrage für viele jedoch eine Schwierigkeit darstellt, ist der Wechsel von einem Cloud-Anbieter zu einem anderen. Trotz dieser Herausforderung würden 42% ihre Cloud-Last auch auf eine europäische Lösung verlagern wollen.

Swisscom kriegt gute Noten bei Security und Nachhaltigkeit

Die diesjährige Studie umfasst ausserdem verschiedene Leistungskennzahlen ( KPIs), darunter Sicherheit, Transformative Innovation und Nachhaltigkeit. Die Befragten finden Swisscom und IBM am sichersten und bewerten die beiden Unternehmen in diesem Bereich mit 83%. Der Schweizer Telco führt mit einem Ranking von 78% auch in Sachen Nachhaltigkeit, während EPAM im Bereich "Transformative Innovation" führt.